Москва, 7 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что полигон «Красный Бор» в Ленинградской области будет ликвидирован в те сроки, которые назвал глава Минприроды Александр Козлов.

Антон Ваганов/ТАСС

На заседании правительства Козлов заявил, что ликвидация полигона начнётся в ноябре–декабре сразу после того, как завершится пусконаладка построенного оборудования. Все работы должны завершиться за 14 месяцев.

«Хорошо. Надеюсь, что так и будет», — отметил Путин.

Президент заявил, что в России для совершенствования системы вывоза мусора нужно строить специальные площадки, использовать более эффективное оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, «Красный Бор» расположен в шести километрах от города Колпино в Ленинградской области. На этот полигон в течение многих лет со всей страны везли промышленные отходы, включая токсичные.

В конце июля в ходе рабочей поездки в регион вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что рекультивация полигона «Красный Бор» выполнена на 60%. Сейчас объект не представляет такой опасности для жителей, как прежде. По оценке вице-премьера, полная ликвидация полигона может занять не один год.