Вашингтон, 7 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск назвал вице-президента и кандидата на пост главы США Камалу Харрис коммунисткой после её слов о справедливом распределении. Об этом он написал в социальной сети Х (бывшая Twitter).

flickr.com/Gage Skidmore

«Камала — буквально коммунистка. Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых результатов», — написал Маск.

Миллиардер сделал репост записи одного из пользователей, который обратил внимание на то, что Харрис в своих выступлениях часто упоминает слова «равенство» и «справедливое распределение».

Интернет-пользователь назвал кандидата в президенты США коммунисткой, отметив, что её выдаёт выбор слов. Автор публикации также предположил, что Харрис переосмыслила лозунг Карла Маркса «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Как сообщало 6 августа ИА Регнум, Харрис официально выдвинули в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии. Политик получила поддержку 99% из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании. Её оппонентом на выборах станет кандидат от республиканцев и экс-президент Дональд Трамп.