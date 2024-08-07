Москва, 7 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, именно на машине данной модели российский лидер 16 июля прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11. Модель Lada Aura — новинка АвтоВАЗа, которая отличается от других моделей увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, а её двигатель в 1,8 литра имеет мощность 122 лошадиные силы.

Ранее глава компании АвтоВАЗ Максим Соколов во время выставки «Евразия — наш дом» заявил, что новая модель Lada Aura будет относиться к премиальному классу, из-за чего её стоимость составит более двух млн рублей.