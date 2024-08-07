Нижний Тагил, Свердловская область, 7 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Сотрудника газовой службы, обвиняемого по уголовному делу о взрыве в жилом доме в Нижнем Тагиле, отправили под домашний арест. Такую меру пресечения в отношении мастера службы внутридомового газового оборудования «Газэкс» 7 августа избрал Ленинский районный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Свердловской области

«Ленинский районный суд г. Нижний Тагил избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста, с учетом задержания, на срок 1 месяц 27 суток, то есть по 1 октября 2024 года», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Сторона обвинения эти требования поддержала. Необходимость такой меры пресечения прокурор объяснил тем, что обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда, а также попытаться скрыть доказательства и согласовать единую позицию с другими возможными фигурантами по уголовному делу. Однако суд принял решение о домашнем аресте.

В прокуратуре уточнили, что мастер входил в состав бригады, которая 24 июня осуществляла техническое обслуживание газопровода и газоиспользуемого оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирской, где впоследствии произошёл взрыв. Ему вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть десяти человек»).

Как сообщало ИА Регнум, взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В доме обрушились два подъезда. По завалами погибли десять жителей, пострадали ещё 26.

Минздрав России 6 августа сообщил, что на стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей. Врачи оценивают состояние двоих взрослых и одного ребёнка как тяжёлое.

СК России возбудил уголовное дело по этому факту. 6 августа стало известно о задержании мастера и двух слесарей «Газэкс». В региональном следственном управлении заявили, что причиной взрыва в жилом доме стало ненадлежащее техобслуживание.

Жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города Владиславу Пинаеву с жалобами на работу «Газэкс». В том числе были сообщения, что работники плохо проверяют газовое оборудование.