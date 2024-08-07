Москва, 7 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством также принял участие по видеосвязи в открытии новых социальных объектов в нескольких регионах. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба Кремля.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ

Глава государства отметил, что масштабная работа по развитию всех регионов страны ведётся непрерывно и при этом особое внимание уделяется строительству востребованных социальных учреждений — больниц, школ и детских садов.

Президент привёл несколько примеров строительства таких объектов. По его словам, в Перми начала работать краевая клиническая инфекционная больница, в Симферополе построили детский сад при МБОУ «СОШ-детский сад № 36», а в Нижнем Новгороде — общеобразовательную школу № 131.

Путин подчеркнул, что это не единственные возведённые объекты, а лишь конкретные примеры колоссальной работы, проводимой в регионах страны. Строятся школы, детские сады, поликлиники и фельдшерско-акушерский пункты, также наращивается социальная и обеспечивающая инфраструктура, отметил он.

«Подобные усилия мы, безусловно, будем продолжать дальше. Только в этом году в России в рамках нацпроектов планируется построить около 370 школ и детских садов, и порядка 340 учреждений здравоохранения», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 августа Путин отметил, что российская строительная отрасль сегодня решает масштабные задачи. Президент добавил, что отечественные строители преображают облик страны и приумножают собственные рекорды.

В начале июня глава государства заявлял, что у российского сектора жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства огромный потенциал. Путин уточнил, что нужно строить больше комфортного и при этом доступного жилья, а также дорог, мостов и заводов.