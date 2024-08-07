Москва, 7 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Обвиняемый во взятках бывший начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-майор Дмитрий Мурышов получал деньги от представителей бизнеса через почтовый ящик. О таком механизме передачи на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде Москвы рассказал прокурор, передает «Коммерсантъ».

РИА Новости/Владимир Астапкович

Согласно плану, взятки «проходили» через почтовый ящик сотрудника ФТС Константина Колганова в его доме на Новом Арбате, а тот уже передавал деньги и валюту другим посредникам. В их числе ― водитель генерал-майора, указал прокурор. При этом, считает следствие, эти люди не были посвящены в коррупционную схему. Так, водитель оставлял пакет с деньгами в служебной машине, откуда их, согласно обвинению, забирал генерал.

По данным следствия, первую взятку генерал ФТС получил в августе, а следующую — в октябре 2022 года. Общая сумма этих средств составила около 3,9 млн рублей. В декабре того же года Колганов обратился в правоохранительные органы, сообщив о передаче взяток. Участников схемы задержали сотрудники ФСБ с поличным.

Как сообщало ИА Регнум, дело в отношении Мурышова возбудили 8 декабря 2022 года, после задержания в Москве советника главы ООО «Агроменеджмент» Ильи Окорокова, у которого в машине силовики обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 млн рублей. Окороков признался, что деньги предназначались именно Мурышову. Предположительно, взятку генералу дали неизвестные руководители компаний, пытавшиеся избежать дополнительных таможенных проверок.

Мурышова арестовали в феврале 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах получения взяток — на 700 тыс. рублей и 1,4 млн рублей, однако он вину не признал.

Судебный процесс по уголовному делу в отношении Мурышова начался в 235-м военном гарнизонном суде Москвы 31 июля. Защита настаивала на возвращении дела в прокуратуру из-за нарушений при составлении обвинительного заключения, однако суд ходатайство не удовлетворил.

Также по делу проходит директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко, следствие отводит ему роль посредника.

В марте стало известно о задержании в Москве заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России генерал-полковника таможенной службы Елены Ягодкиной. Её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.