Тель-Авив, Израиль, 7 августа, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Следователи провели обыски в штаб-квартире министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба израильской полиции.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Правоохранители наведались в МИД в рамках тайного расследования, начатого несколько недель назад следователями отдела по борьбе с мошенничеством. В ходе обыска была изъята документация, отметили в полиции.

Следователи проверяют информацию о выдаче дипломатических паспортов лицам, не имевшим на это права. Подробности дела в полиции не раскрыли.

По информации израильской газеты Ha’aretz, в одном из случаев диппаспорт получил сын премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Яир. Издание подчеркнуло, что экс-министр иностранных дел Эли Коэн фактически незаконно выдавал диппаспорта влиятельным израильтянам, рассчитывая на их протекцию при избрании в кнессет (парламент Израиля).

С 1 января 2024 года Коэн занимает пост министра национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения.