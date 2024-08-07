Москва, 7 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил мужество строителей и коммунальщиков, продолжающих восстанавливать объекты в Донбассе и Новороссии, несмотря на военные действия. Глава государства заявил об этом 7 августа на совещании с правительством.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

«Особенно отмечу мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, на все сложности, восстанавливают Донбасс и Новороссию», — сказал он.

Глава государства уточнил, что за два года строители и коммунальщики ввели в новых регионах РФ в строй 20 тыс. объектов — жильё, дороги и ключевые объекты инфраструктуры, что является необходимым для нормальной жизни людей.

Как сообщало ИА Регнум, в Мариуполе Донецкой Народной Республики 31 июля открыли восстановленный железнодорожный вокзал. Глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин высоко оценил качественную работу строителей, назвав скорое окончание восстановительных работ отличным подарком городу и его жителям.

В марте президент РФ заявлял, что в скором времени железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Путин отметил, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, добавил глава государства.