Москва, 7 августа, 2024, 14:58 — ИА Регнум. После отмены льготной ипотеки рынок новостроек Москвы и Московской области в июле 2024 года пережил резкое падение. Общее количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18% в годовом выражении. Такие данные содержатся в отчёте сервиса Dataflat, на который ссылается РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом спрос на новостройки упал в Подмосковье на 50%, в Новой Москве — на 41%, и в Старой Москве — на 31%. Отмечается, что перед окончанием программы льготной ипотеки был отмечен скачок спроса на строящееся жилье. По данным Dataflat, в июне в Новой Москве продажи новостроек выросли на 49%, в Старой Москве — на 9%, а Московской области — на 30%.

Выручка застройщиков столичного региона в июле сократилась на 30%, до 185,3 млрд рублей. При этом относительно июля 2023 года снижение составило всего 1%.

Также на 12% снизилась доля сделок, совершаемых с использованием ипотеки, ― до 73% в целом по региону. В Старой Москве этот показатель достиг 63%, в Новой Москве — 85%, а в Подмосковье — 81%.

Эксперты связывают такую динамику со снижением доступности ипотеки для покупателей. Прежде всего, это завершение масштабной программы льготной ипотеки, позволяющей взять кредит на строящееся жильё по ставке не выше 8% годовых, с 1 июля. Другими факторами стали временное прекращение программы семейной ипотеки и изменения в IT-ипотеке.

Как сообщало ИА Регнум, в Московской области квартиры за первые полгода подорожали на 8,8% (до 9,934 млн рублей). При этом цена одного квадратного метра увеличилась более чем на 2% и составила 196,5 тысячи рублей.

Стремительнее всего цены на жильё выросли в трёх муниципалитетах Подмосковья. В начале февраля 2024 года зафиксировали, что стоимость жилья в Люберцах по сравнению с прошлым годом повысилась на 39%, в Балашихе рост составил 33,6%, а в Котельниках ― 29,6%. В среднем рост составил 34%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов 26 июля заявил, что высокая ключевая ставка Центробанка может негативно отразиться на рынке жилой недвижимости: новое строительство начнёт затормаживаться, и параллельно с этим будет формироваться большой объём отложенного спроса.

31 июля правительство продлило льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года. Предельная ставка кредитования составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей. Вместе с этим ставка может быть снижена за счёт банковских или региональных программ, пояснили в правительстве.