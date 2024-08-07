Москва, 7 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Похищенная родственниками из Москвы 18-летняя дагестанка Айшат Магомедова находится в Следственном комитете в Дагестане. Сейчас с ней работают правоохранители и выясняют, каким образом она попала в Кизилюрт из Москвы и применялось ли к ней насилие со стороны родственников. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

По словам собеседника, следователи уже наведывались к семье Магомедовых пару дней назад и опрашивали отца и мать девушки. 7 августа Айшат Магомедова отправилась в отдел Следственного комитета.

«В настоящий момент 18-летняя уроженка Республики Дагестан приглашена для опроса в следственный отдел СК РФ. С 6 августа с ней работают следователи», — сообщил источник ИА Регнум

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907229" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Это видео записала подруга Айшат Магомедовой

1 августа в Сети появилась информация о том, что родственники 18-летней студентки московского медколледжа Айшат Магомедовой силой забрали её из квартиры в Москве и увезли в Дагестан. Это произошло после того, как девушка сообщила родственникам о желании жить отдельно. Студентка переехала к подруге, что, как утверждалось, не понравилось её родителям.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bQPjOZzvN" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Похищенная в Москве 18-летняя девушка находится в отделе СК в Дагестане

После случившегося соседка Айшат позвонила в полицию, но, по её словам, никакой реакции от правоохранителей не последовало. Подруга Айшат Лиза записала видеообращение, а также подала заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело о похищении человека.