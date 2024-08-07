Саратов, 7 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Мосинжпроект» продолжают реконструкцию двух трамвайных линий в Саратове, осенью на маршрутах № 6 и № 8 запланированы пробные пуски. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

АО «Мосинжпроект»

АО «Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, входящий в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

После завершения работ по укладке рельсошпальной решетки на шестом и восьмом маршрутах трамвайных линий в Саратове будут произведены пробные запуски трамваев. Так, на трамвайной линии № 8 в Заводском районе, общая длина которой составляет шесть с половиной километров, уже смонтировано более четырех километров рельсошпальной решетки в двупутном исчислении. Также ведутся работы по устройству дренажной системы, рихтовке рельсов и монтажу контактной сети.

На шестом маршруте на северо-востоке Саратова на данный момент уложено свыше одного километра рельсового полотна в двупутном исчислении, разработка грунта под основание пути выполнена более чем на 80 процентов, устройство дренажа — более чем на 50 процентов. Параллельно на двух линиях ведутся переустройство и защита коммуникаций, включая газ, электросети, водо− и теплоснабжение.

Осенью на шестом и восьмом маршрутах будут установлены тяговые подстанции, предназначенные для обеспечения трамвайной линии электроэнергией, что позволит произвести пробные пуски.

На обоих маршрутах в процессе установки рельсошпальной решетки применяются технологии, позволяющие существенно снизить шум от проезжающих трамваев при эксплуатации, чтобы обеспечить комфорт жителей города.

Генеральным подрядчиком работ по модернизации трамвайных маршрутов является ООО «СП ТрансТоннельСтрой», дочерняя компания, входящая в холдинг «Мосинжпроект».

«Мосинжпроект» уже реализовал ряд значимых градостроительных проектов в столице и расширяет свою деятельность в других регионах страны. В частности, проектный институт холдинга выступает генеральным проектировщиком городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Он включает в себя множество уникальных архитектурных и ландшафтных объектов. Для посетителей уже открыто большое искусственное озеро с видовым мостом и 36-метровый всесезонный искусственный холм с горнолыжными трассами. Этим летом запущен каскадный светомузыкальный фонтан около северного входа в «Притяжение». Продолжается строительство крытого детского парка развлечений и других объектов.

За годы работы специалисты «Мосинжпроекта» приняли участие в создании свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием холдинга за 12 лет ввели больше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построили и реконструировали 12 электродепо. Кроме того, компания создала ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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