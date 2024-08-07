Москва, 7 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Новым генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК) назначили Олега Романова, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

«Решением совета директоров генеральным директором АО «ПГК» назначен Олег Вячеславович Романов», — заявили в ПГК.

Ранее этот пост занимал Руслан Бабаев.

Новый гендиректор копании заявил, что его основной задачей станет обеспечение надежной и эффективной перевозки грузов. По его словам, компания будет стремиться к оптимизации логистических процессов и внедрению инновационных решений.

Олег Романов родился в 1974 году в Воронежской области. Окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте», а также Академию народного хозяйства при Правительстве России по специальности «Государственное управление железнодорожным транспортом». В пресс-службе ПГК также отметили, что до прихода в компанию Романов занимал руководящие посты в «РЖД».

Как сообщало ИА Регнум, в июне появилась информация о том, что заместителя генерального директора РЖД Алексея Шилохотят перевести на должность замминистра транспорта России. За ним могут закрепить вопросы железнодорожного транспорта. С 2018 года он занимает пост замгендиректора РЖД — начальника Центра фирменного транспортного обслуживания.