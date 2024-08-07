Москва, 7 августа, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Московские предприниматели поддерживают участников СВО, их семьи и жителей новых регионов России. Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, самыми распространёнными мерами поддержки стали перечисление выручки от продажи своих товаров или еды, а также отправка самих изделий. При этом социально ответственный бизнес получает торговые места на городских фестивалях.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Например, бизнесмен Евгений Чувашов, изготавливающий текстильную продукцию из натуральных тканей, передал в госпитали в зоне СВО более 800 комплектов постельного белья. А владелица кафе Татьяна Железнякова отправляет в зону боевых действий наборы первой медицинской помощи и необходимые лекарства», — отмечается в сообщении.

Кроме того, многие столичные бизнесмены тесно сотрудничают с благотворительными фондами и переводят средства на нужды участников СВО. Например, предприниматель Юлия Черных переводит деньги, полученные от продажи свечей ручной работы. А компания, предлагающая гостям столичных фестивальных площадок блюда сибирской кухни, отправляет в зону СВО аккумуляторы для «Уралов» и продуктовые наборы в составе гуманитарных грузов.

Свой вклад в помощь вносят и продавцы игрушек. Так, предприниматель Елена Саксина запустила акцию «Снегири»: все средства от продажи войлочных птиц ручной работы пошли на закупку снаряжения для военнослужащих. Также она начала валять собачью шерсть, из которой изготавливают пояса для бойцов.

«Еще один резидент фестивальных площадок — компания, продающая свежие пироги, — поддерживает детей, которые приезжают в столицу из новых регионов», — говорится в сообщении. По словам бизнесмена Артёма Стародубцева, дети искренне радуются угощениям. А к визиту ребят организаторы акции готовятся заранее: делают необходимые расчеты, а пирожки пекут незадолго до мероприятия, чтобы не остыли.