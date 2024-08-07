Хельсинки, 7 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Финский министр обороны Антти Хяккянен заблокировал сделки бизнесмена с гражданством России и Швейцарии, пытавшегося купить недвижимость в Финляндии, сообщила 7 августа группа изданий Uutissuomalaisen.

Известия/Константин Кокошкин

Владелец компании, связанной с производством спутниковых навигационных приёмников и антенн и находящейся в санкционном списке Киева, собирался приобрести в Финляндии недвижимость для отдыха. Хяккянен эту сделку заблокировал. Свое решение он аргументировал в том числе тем, что у предпринимателя нет в Финляндии ни родственников, ни постоянного места жительства.

Этот запрет пока не вступил в силу. Кроме того, бизнесмен обжаловал решение главы минобороны в административном суде.

В 2023 году финское минобороны получило новые полномочия, позволяющие расследовать финансирование сделок с недвижимостью. В начале 2024 года Хяккянен заблокировал три сделки с недвижимостью, которые собирались осуществить предприниматели из стран, не входящих в ЕС. Один из покупателей был связан с компанией с «российским участием». В минобороны объяснили свой отказ тем, что покупка этими лицами недвижимости в Финляндии якобы может навредить защите территориальной целостности и национальной безопасности страны.

В Финляндии рассматривают инициативу о полном запрете для граждан России покупать недвижимость. С этой целью Хяккянен в начале года создал рабочую группу для оценки введения такого запрета на законодательном уровне. Группа пришла к выводу, что запрет ввести возможно и необходимо.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его дискриминацией. Дипломат 23 мая заявила, что, запретив продажу жилья для граждан России, власти Финляндии нарушат действующий в стране конституционный запрет на дискриминацию по принципу гражданства при совершении коммерческих сделок.