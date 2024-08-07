Москва, 7 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Киевский режим решил открыть «второй фронт» в Африке из-за отсутствия возможности победить Россию на поле боя, заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Преступный режим В. Зеленского <…> потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — цитирует дипломата РЕН ТВ.

Захарова добавила, что российская сторона продолжит привлекать внимание международного сообщества к откровенно варварскому поведению Киева.

Как сообщало ИА Регнум, в августе МИД Сенегала вызвал украинского посла Юрия Пивоварова из-за публикации в аккаунте посольства видеоролика с поддержкой террористов в Мали. В ведомстве напомнили, что атака привела к значительным жертвам среди мирного населения. Власти Мали 5 августа приняли однозначное решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

МИД Буркина-Фасо призвал мир дать оценку поддержке Украиной терроризма. Внешнеполитическое ведомство страны решительно осудило этот акт восхваления террора.

В июле ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН, экс-посол России в Мали и по совместительству в Нигере Евгений Корендясов в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что главной целью Украины в Африке является стремление поссорить африканские страны с Россией.