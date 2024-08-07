Москва, 7 августа, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК по Волгоградской области Виталию Семёнову возбудить уголовное дело в связи с крупной аварией с автобусом. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба ведомства.

ГУ МВД России по Волгоградской области

«Следственными органами СК России по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи проверяют опубликованную СМИ информацию о столкновении грузовика и автобуса, который следовал из Астрахани в Москву. По предварительным данным, погиб водитель автобуса, есть пострадавшие. Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, столкновение грузовика и автобуса в Волгоградской области произошло в ночь на 7 августа на 783-м км автодороги Р-22 «Каспий».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин 7 августа сообщил, что в аварии под Волгоградом пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей. Они проходят лечение в Михайловской центральной районной больнице.