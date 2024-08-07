Ангарск, Иркутская область, 7 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания, которая входит в комплекс «Роснефти», приступила к производству высокотехнологического бурового раствора Rosneft Drilltec B2лч. Новинка превосходит аналоги по ряду параметров, в том числе по эффективности и экологичности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Благодаря использованию маловязкой углеводородной основы разработчикам удалось снизить содержание ароматических углеводородов и серы в буровом растворе. Ещё одно преимущество Rosneft Drilltec B2лч — возможность применения в холодных климатических условиях. Температура застывания раствора составляет ниже –40 °С.

Инновационную рецептуру Rosneft Drilltec B2лч составили специалисты АНХК, «РН-Смазочные материалы» и корпоративного научного института «Роснефти» в Москве.

Такие растворы применяются при бурении протяжённых горизонтальных скважин. Первые партии нового продукта уже отгружены подразделениям «Роснефти».