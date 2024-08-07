Москва, 7 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. На Манежной площади стартовал гастрономический конкурс в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для участия в нём поступило более 70 заявок от поваров. Члены жюри отобрали самые интересные блюда, которые теперь будут представлены гостям площадки.

Департамент торговли и услуг города Москвы Гастрономический конкурс на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Заявки на участие в состязании приходили из самых разных уголков России: Москвы и Подмосковья, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Костромской, Ивановской областей, Ставропольского края, республик Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Бурятия и Карелия.

В гастрономической программе форума-фестиваля прослеживается тренд на локализацию производства: все конкурсные блюда приготовлены полностью из отечественных продуктов, стоимость каждого не превышает 300 рублей. Участники не просто должны включить угощения в меню своих торговых шале, но и эффектно представить их на большой сцене, а также поделиться всеми тонкостями и секретами приготовления на двух открытых мастер-классах для гостей фестиваля.

Конкурсные блюда будут меняться еженедельно, а голосование за финалистов недели будет народным — два из десяти блюд, которые будут чаще всего покупать на неделе, выйдут в финал.

Часть участников конкурса — это регионы — участники проекта «Гастрономическая карта России» и Дома Российской Кухни. По словам автора-методиста всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», куратора Дома Российской Кухни на ВДНХ Екатерины Шаповаловой, Москва всегда была и будет главным городом России, где хочется показать свои достижения.

«Еще пять лет назад из-за полного отсутствия мобильных технологий и индустрии производства региональных продуктов и готовых решений мы не могли привезти в столицу ни одного гастропроекта из регионов», — сказала она, подчеркнув, что летом 2024 года на московских уличных фестивальных площадках и демократичных фуд-кортах стоит конкурирующая с широко известными иностранного происхождения концепциями современная многонациональная российская еда.

«Улица — это мерило состоятельности и востребованности твоего продукта: в очереди стоят гости с разным доходом, обратная связь «прилетает» моментально», — сказала Шаповалова. По её словам, российская региональная кухня — будущее улиц Москвы, что и делает город настоящей гастрономической столицей страны.

До 11 августа на Манежной площади можно будет попробовать перепелку с гречотто, грибным соусом и вешенками, московский калач с лисичками и картофелем, дальневосточные чебуреки, осетинские пироги и другие блюда региональной кухни.

Всего гастрономический конкурс форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» объединил 40 ресторанов, кафе, баров и бистро, которые представили свои авторские блюда в борьбе за ценные призы. Победители станут известны до 8 сентября, а само торжественное награждение приурочат ко Дню города Москвы.