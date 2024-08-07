Москва, 7 августа, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Следователи СК России будут расследовать преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ), в результате которых погибли или получили ранения мирные жители российских регионов. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идёт о нескольких атаках украинской армии на территории Курской, Белгородской областей и ДНР.

Так, в результате атаки дрона по машине скорой помощи около Суджи Курской области в ночь на 7 августа погибли фельдшер и водитель, врач получил ранения. 6 августа двое детей получили ранения при атаке украинского БПЛА по дороге из Суджи в слободу Белую в Беловском районе.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ по автомобилю в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа погиб мирный житель. Ещё четверо мирных граждан, в том числе четырёхлетний ребенок, получили ранения в ходе обстрела со стороны ВСУ населённых пунктов в Краснояружском районе и Шебекинском городском округе.

Также при атаке ВСУ Петровского района Донецка и Горловки ранения получили три женщины.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника.

Вторая попытка прорыва на территорию Курской области со стороны украинской армии также оказалась неудачной. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области, к месту боёв направили резервы Вооружённых сил России.

По данным Минздрава РФ, в результате обстрелов в Курской области со стороны украинской армии травмы и ранения получили 24 человека, в том числе шестеро детей. В медучреждения доставили 13 человек, включая трёх детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 августа сообщил о том, что трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В их числе двое взрослых и один ребёнок.

2 августа ВСУ ударили дроном-камикадзе по рынку в Донецке. По предварительным данным, в результате удара пострадали семь мирных жителей.