Воронеж, 7 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В результате падения обломков беспилотников в Воронеже повреждены 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба мэрии.

Администрация Воронежа

«Пока на территории жилых домов работают оперативные службы, во дворах определяется количество автомобилей, которые повреждены при падении БПЛА. По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и пять нежилых помещений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как только оперативные службы закончат работу, пройдёт поквартирный обход для оценки ущерба.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один мирный житель пострадал при падении обломков украинского беспилотника. Его доставили в медучреждение с непроникающими ранениями, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее жители Воронежа рассказали, что ВСУ использовали для атаки на город беспилотники с поражающими элементами. По их словам, в кузовах автомобилей были найдены маленькие железные шарики, которые впились в машины.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 7 августа силы противовоздушной обороны армии России перехватили и уничтожили 11 беспилотников ВСУ в четырёх регионах. В ведомстве уточнили, что четыре из них сбили в небе над Курской областью, три — над Белгородской, и ещё по два — над Воронежской и Ростовской областями.