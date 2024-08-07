Вашингтон, 7 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Американские военные подрядчики с опаской относятся к сделкам по совместному производству оружия на Украине и не торопятся сотрудничать с властями страны в этом направлении. Об этом сообщил портал Defense One.

Сергей Корсун ИА Регнум

В публикации отмечено, что, несмотря на давление со стороны Пентагона, американские компании медленнее подписывают контракты, чем европейские фирмы. Как пояснил источник из Госдепа США, беспокойство вызывает безопасность сотрудников и учреждений, а также коррупция на Украине.

«Финансирование также является проблемой <…> Разумеется, вызывает опасения коррупция», ― добавил чиновник.

Он напомнил о сделанном в июле компанией Northrop Grumman заявлении о том, что она будет производить боеприпасы на территории Украины. Эта компания стала первым американским оборонным подрядчиком, заключившим с Киевом договор о производстве снарядов среднего калибра на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Пентагон в декабре прошлого года заявил, что США и Украина договорились о совместном производстве некоторых видов вооружений, а также об обмене техническими данными.

8 марта глава минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников и, возможно, в будущем боеприпасов. Производство на Украине откроют KNDS — совместное оборонное предприятие Франции и Германии, Nexter — французский производитель военной техники и оружия и Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG — машиностроительная компания из Германии. Также Лекорню упомянул французского производителя дронов Delair.

В феврале стало известно о намерении Rheinmetall открыть на Украине оружейные заводы. Немецкий концерн планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на этом заводе планировали выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм. Сообщалось, что 51% акций предприятия будет принадлежать концерну Rheinmetall, а оставшиеся 49% — украинской компании. В марте концерн заявил о планах по открытию на украинской территории как минимум четырёх оружейных заводов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России.