Лобня, Московская область, 7 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Взрыв в квартире в многоэтажном доме в подмосковной Лобне произошёл при разборе мусора новыми жильцами и грузчиками. Об этом сообщили в региональном главке СК по Московской области.

«7 августа в ходе разбора мусора новыми жильцами и грузчиками в квартире, расположенной в Лобне, произошёл хлопок», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате происшествия пострадал один из грузчиков. Его госпитализировали в больницу с травмами конечностей.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в квартире жилого дома в подмосковной Лобне зафиксировали хлопок «неизвестного происхождения» без последующего возгорания. На месте работают спасатели, обстоятельства произошедшего уточняются.

В МЧС 6 августа сообщили, что хлопок в квартире жилого дома на западе Москвы произошёл не из-за утечки бытового газа. Причиной взрыва стал неустановленный предмет.