Нортгемптоншир, Великобритания, 7 августа, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Жену британского чиновника Люси Коннолли задержали за пост в соцсети Х, в котором она призывала прогнать мигрантов из страны и сжечь занимаемые ими отели, сообщила 7 августа Independent.

Zuma\TASS

Узнав о гибели двух детей 29 июля в результате нападения с ножом в городе Саутпорте на северо-западе Англии, Коннолли написала в соцсети гневный пост. Она заявила, что нужно депортировать всех мигрантов и сжечь отели, в которых они живут.

«Если это делает меня расисткой, пусть так», — написала Коннолли.

Немного позже она удалила пост, пояснив, что стала жертвой дезинформации. Однако в полицию уже поступил донос, и женщину задержали, обвинив в разжигании расовой ненависти.

Её муж — советник графства Нортгемптоншира в Англии Рэймонд Коннолли. Он является заместителем председателя комитета по социальной помощи в Совете Западного Нортгемптоншира.

Узнав о задержании, он назвал пост жены в соцсети «глупостью». Чиновник рассказал, что у его жены на попечении есть дети из Сомали и Бангладеш, о которых она заботится, и подчеркнул, что она не расистка.

Как отмечает издание, в британских СМИ после убийства детей в Саутпорте появилось много непроверенной информации, например, о том, что подозреваемый в убийстве Аксель Рудакубана был «мусульманским мигрантом».

Как сообщало ИА Регнум, в Саутпорте 29 июля молодой человек напал с ножом на учащихся танцевальной школы. В результате двое детей погибли и ещё девять попали в больницу. По подозрению в нападении задержали 17-летнего юношу.

В Саутпорте начались массовые беспорядки. Протесты продолжились затем в других городах, в том числе в Манчестере, Лондоне, Хартлпуле, Портсмуте и Лидсе.