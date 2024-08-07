Москва, 7 августа, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за то, что в ходе его интервью иноагенту Юрию Дудю могло возникнуть ощущение, что он оскорбил Мизулину.

Григорий Сысоев/РИА Новости Артемий Лебедев

«Могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать … Ничего личного, абсолютно никак не хотел вас оскорблять», — заявил Лебедев.

Он отметил, что готов к суду, если Екатерина Мизулина решила подать иск, и не сомневается в справедливом решении российской судебной системы.

При этом Лебедев подчеркнул, что всё равно не одобряет и имеет много вопросов к общественной деятельности Мизулиной. Он указал, что она и сама легко может оказаться в «неловком положении», как и те, в отношении кого «пишутся доносы». В качестве примера Лебедев привёл встречу Мизулиной с курсантами, в ходе которой один из них исполнил песню украинской группы «Бумбокс», где упоминаются наркотики. Кроме того, солист коллектива воевал за ВСУ.

«И, когда Мизулина приходит к военным курсантам и подпевает под песню того, кто воюет сейчас с армией России, — выглядит это не очень», — заключил он.

В начале августа в интернете появилось интервью Лебедева блогеру Дудю (СМИ, признанное иностранным агентом). В частности, в нём Лебедев отметил, что не одобряет деятельность тех, кто «учит людей, как надо жить», описав их собирательным нецензурным термином, созвучным с фамилией главы Лиги безопасного интернета.

После выхода интервью Екатерина Мизулина 1 августа в своём Telegram-канале сообщила, что Лига безопасного интернета подаёт иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю. Лига намерена взыскать 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Эти средства, как уточнила Мизулина, направят на помощь семьям участников СВО.