Москва, 7 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Киевский режим продолжает применять террористические методы на территории России. Об этом 7 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«На территории нашей страны Киев продолжает применять террористические методы — совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры», — приводит её слова Lenta.ru.

Захарова отметила, что, не имея возможности победить Россию на поле боя, киевский режим решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве странах.

По словам дипломата, террористическая сущность киевского режима становится всё более очевидной для всего мира, и Россия продолжит привлекать внимание в том числе на многосторонних площадках к варварскому поведению Киева.

Также Захарова заявила, что Россия понимает решение Мали разорвать отношения с Украиной, поскольку факт сотрудничества режима Владимира Зеленского с международным терроризмом не удивляет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. В Минобороны уточнили, что в провокации Киева участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Однако пограничники ФСБ вместе с армией России разгромили и отбросили силы противника.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил 7 августа, что в результате обстрелов в Курской области со стороны украинской армии травмы и ранения получили 24 человека, в том числе шестеро детей. В медучреждения доставили 13 человек, включая трёх детей. Для помощи пострадавшим в регион направили бригаду медицинских специалистов федеральных центров.

Руководство Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с поддержкой киевским режимом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками. Причиной подобного шага стало заявление представителя Главного управления разведки минобороны Украины Андрея Юсова в причастности Киева «к трусливому, вероломному и варварскому нападению террористических вооруженных групп», приведшему к войне.