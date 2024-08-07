Москва, 7 августа, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В Москве отремонтировали около тысячи домов старше 100 лет. Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

«Специалисты вернули первозданный облик фасадам домов и отремонтировали их инженерные системы», — отмечается в сообщении.

В том числе, были отремонтированы дома на улице Волхонка, Пречистенской набережной и в Большом Кисловском переулке. Вторую жизнь получили здания в стиле неоклассицизма, модерна, эклектики и конструктивизма.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отремонтируют старейшее действующее трамвайное депо, которое находится на улице Шаболовке. После реконструкции, по словам градоначальника, оно станет самым современным в городе. Там планируется расширить проезд, проложить более трёх километров путей и заменить кабельные линии. Помимо этого, в будущем в нём установят современные станки для обточки колёс трамвая.