Рим, 7 августа, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Бывший фронтмен группы The Police рок-музыкант Гордон Самнер (Стинг) продал винодельческое поместье в Тоскане компании, связанной с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщило издание Database Italia со ссылкой на данные кадастровой службы.

Keystone Press Agency/Global Look Press Гордон Самнер (Стинг)

«Предполагается, что цена продажи составила около €75 тыс.», — следует из материала.

Полуразрушенную виллу 16-го века Стинг вместе с супругой Труди Стайлер купил в 1997 году. В последующие годы им удалось восстановить не только виллу, но и землю, а также вернуть к жизни истощённые виноградники.

Согласно документам кадастровой службы Италии, Стинг продал поместье в июне 2024 года. Новым владельцем в базе значится итальянская компания San Tommaso S. R. L., которая находится в списке активов Зеленского.

Журналисты издания отмечают, что поместье отошло в собственность компании Зеленского 28 июня, то есть через две недели после визита Зеленского на саммит G7 в Италии, где европейские лидеры договорились предоставить Украине кредит в размере $50 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что национализированная квартира семьи Зеленских по итогам торгов ушла за 44 млн 356 тыс. рублей. Новой хозяйкой недвижимости стала москвичка. По её словам, квартиру она купила для личного пользования.

Квартира главы киевского режима находилась на южном берегу Крыма в посёлке Ливадия. Её площадь составляет 100 кв. метров.