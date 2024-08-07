Москва, 7 августа, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Серия пешеходных экскурсий «Москва экономическая» пройдёт в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Об этом сообщила глава Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Сергей Булкин/ТАСС

«Москва — одна из пяти крупнейших городских экономик мира и главный экономический центр России. Особое положение и роль города в развитии страны всегда делали его точкой притяжения для российских и иностранных предпринимателей. Постоянно растущая экономика Москвы оказывала серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города», — отметила Багреева.

Участники экскурсий узнают больше об архитектуре центральной части столицы и посмотрят на город «через призму его экономического развития». В том числе, посетители увидят улицы, где зарождалась экономика Москвы, узнают историю торговых предприятий и принципы работы доходных домов. Мероприятия будут проводиться по выходным до 8 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится в столице до 8 сентября. В рамках фестиваля планируется провести свыше 35 тысяч мероприятий на более чем 30 площадках — экскурсий, лекций, практикумов, дискуссий и презентаций различных городских проектов и многое другое. Гости могут узнать о достижениях столицы в отрасли градостроительства и городского хозяйства, планах по развитию транспорта, передовых технологиях в сфере здравоохранения и образования, креативных индустрий и спорта.