Париж, 7 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Провалившая гендерный тест алжирская боксёрша-трансгендер Иман Хелиф прошла в финал женского боксёрского турнира Олимпиады в Париже.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press Иман Хелиф

В полуфинале в весовой категории до 66 кг она одержала победу над Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

За золото турнира алжирская спортсменка будет бороться с представительницей национальной сборной Китая Ян Лю. Финальный поединок состоится 9 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля Международный олимпийский комитет допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Хелиф, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам директора МОК по коммуникациям Марка Адамса, было установлено, что трансгендеры в данном случае являются женщинами.

На Играх в Париже боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок продлился 46 секунд. После этого итальянка бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Сама алжирская боксёрша выступила с призывом и попросила людей воздержаться от травли. По её словам, это имеет серьёзные последствия и может уничтожить человека, его мысли, дух и разум.

Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда прокомментировал ИА Регнум скандалы с трансгендерами в женском боксе. По его словам, любой христианин, конечно же, может осудить, занять активную позицию в обществе и политике и постараться ограничить влияние деструктива на себя, своих детей и близких.