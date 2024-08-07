Москва, 7 августа, 2024, 12:29 — ИА Регнум. За год с момента запуска системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию документ оформили 540,9 тыс. человек. Это следует данных Министерства иностранных дел РФ.

Отмечается, что чаще всего электронные визы оформляют граждане Китая. В период с августа 2023 года по июль текущего года из выдали 254 200 штук.

На втором месте, по данным внешнеполитического ведомства, находится Саудовская Аравия с показателем в 43 400 электронных виз. Замыкает тройку лидеров Германия с 42 600 визами. За ними идёт Турция и Эстония ― 32 800 и 28 600 виз соответственно. В десятку стран также вошли Индия, Латвия, Иран, Кувейт и Литва.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян уточнил в беседе с РБК, что электронную визу чаще всего оформляют туристы ― примерно в 80–90% случаях. Однако что касается граждан Китая, то половина оформляет электронную визу для туризма, столько же ― для деловых целей. В то же время граждане Саудовской Аравии в 100% случаев въезжают в Россию с целью туризма. Жители Германии и Эстонии в большинстве случаев въезжают по личным целям — по работе или к родственникам.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 августа по 31 декабря 2023 года Россия выдала около 170 тыс. единых электронных виз гражданам 55 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Саудовскую Аравию, Германию, Италию.

В феврале глава консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов заявил о планах России расширить список стран, для граждан которых станет доступным получение российских электронных виз.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 июня заявил, что Россия намерена отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, переговоры на эту тему ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ряд соглашений Россия намерена подписать до конца 2024 года, отметил министр.

Он добавил, что благодаря запуску безвизового обмена и электронной визе Россию с августа 2023 года посетили 400 тыс. иностранных туристов. Безвизовый режим успешно действует с Сейшельскими островами, ЮАР, Ботсваной, Кабо-Верде, Маврикием и Намибией.