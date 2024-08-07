Нижний Тагил, Свердловская область, 7 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Причиной взрыва в жилом доме в Нижнем Тагиле стало скопление газовоздушной смеси из-за ненадлежащего техобслуживания, сообщили 7 августа в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

Донат Сорокин/ТАСС

«Мастеру и двоим слесарям газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем частичное обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле», — заявили в ведомстве.

Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, а также собирать доказательственную базу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. В результате ЧП пострадали 26 человек, в том числе пятеро детей. Десять человек погибли, 16 были извлечены из-под завалов и госпитализированы.

Минздрав России 6 августа сообщил, что на стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей. Врачи оценивают состояние двоих взрослых и одного ребёнка как тяжёлое. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, все средства выделены, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.