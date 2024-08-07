Москва, 7 августа, 2024, 12:00 — ИА Регнум. С начала текущего года малый и средний бизнес привлёк 4,3 млрд рублей за счёт выпуска биржевых облигаций при участии дочернего банка Корпорации МСП. Данный показатель почти в два раза больше, чем за весь 2023 год.

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«МСП Банк» выступил якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков, совокупный объём поддержки составил более 1 млрд руб. Обеспечение доступа к финансовым ресурсам за счёт выпуска облигаций, в том числе с использованием мер поддержки, входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

«По нашим оценкам, порядка 80% малых и средних компаний разместили облигации в «Секторе Роста» Московской биржи в 2024 году при поддержке «МСП Банка», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич. По его словам, выход на фондовый рынок на сегодняшний день может быть для бизнеса эффективным альтернативным способом привлечения финансирования в свои проекты.

«Существенная доля спроса на поддержку «МСП Банка» при организации выпуска облигаций приходится на производственные и высокотехнологичные компании, однако не ограничивается только этими отраслями», — добавил Исаевич. Он подчеркнул, что банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг и якорным инвестором для предприятий сферы торговли, сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и химической промышленности, финансовых компаний. «Корпорация МСП вовлечена в процесс разработки новых и масштабирования действующих мер государственной поддержки, направленных на увеличение количества эмитентов фондового рынка из числа МСП», — заключил Исаевич.

«Для нас как для института развития бизнеса важно предложить предпринимателям максимально широкий инструментарий финансовой поддержки, в том числе благодаря выходу на фондовый рынок», — отметил председатель правления «МСП Банка» Иван Подберезняк. Он добавил, что при наличии поддержки со стороны МСП Банка для бизнеса повышается доступность биржевых инструментов: снижаются расходы на подготовку и листинг, повышается спрос на бумаги со стороны других инвесторов, упрощается взаимодействие с институтами развития.

Среди компаний, разместивших облигации при поддержке «МСП Банка», челябинское предприятие «С-Принт», привлечённые 100 млн рублей будут направлены на запуск проектов для новых клиентов. Компания «Селлер», работающая под брендом «ТехПорт» осуществила выпуск общим объемом в 500 млн рублей. Финансирование будет использоваться для масштабирования бизнес-модели по продаже крупной бытовой техники. «МСП Банк» также стал якорным инвестором в выпуске облигаций компании «Моторные Технологии» объемом 220 млн рублей.

«МСП Банк» — специализированный государственный банк для развития малого и среднего бизнеса. Помимо кредитования, предоставляет возможность использования альтернативных источников финансирования, оказывая поддержку компаниям по выходу на биржевой рынок. «МСП Банк» выступает якорным инвестором и соорганизатором выпусков облигаций МСП.