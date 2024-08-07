Воронеж, 7 августа, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев показал 7 августа последствия атаки украинских беспилотников на город Воронеж.

Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева

«Комиссия по оценке ущерба начнёт работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники», — написал губернатор в Telegram-канале.

В результате падения фрагментов нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на улице Березовая Роща и Ленинском проспекте никто не пострадал. Повреждения получил жилой дом на улице Березовая Роща, а также три окна верхних этажей другого дома.

Губернатор попросил жителей пострадавших домов не приближаться к обломкам.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали в Воронежской области несколько дронов ВСУ. Губернатор уточнил, что один из обезвреженных беспилотников в результате падения повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже. Фрагменты ещё одного беспилотника выбили стёкла в нескольких квартирах на Ленинском проспекте.

Минобороны России сообщило 7 августа, что российская система ПВО перехватила и уничтожила за ночь 11 украинских дронов. Два из них ликвидировали в Воронежской области.