Киев, 7 августа, 2024, 11:41 — ИА Регнум. В последнее время в обороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) образовались трещины на фоне продвижения российских военных. Об этом 7 августа написала газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

«Наша оборона даёт трещины», — заявил он.

Собеседник издания признал, что армия России смогла добиться «тактических» успехов в Донецкой Народной Республике, и не исключил новых успехов российских военных в перспективе.

В публикации со ссылкой на аналитиков и военных отмечается, что Вооружённые силы России в течение последних недель смогли добиться быстрых и значительных территориальных» успехов в зоне украинского конфликта. По мнению автора статьи, это в том числе связано с проблемами с коммуникацией у ВСУ и с неумелой ротацией украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу рассказал, что украинские войска за два неполных месяца военных действий потеряли свыше 115 тыс. бойцов и 3 тыс. единиц бронетехники. Он уточнил, что ВС РФ за это время освободили 420 квадратных километров.

Издание Forbes 3 августа написало, что армия России продвигается к стратегически важному для ВСУ Красноармейску. По словам автора публикации, российских военных будет всё сложнее сдерживать по мере их продвижения на этом участке.