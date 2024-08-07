Волгоград, 7 августа, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ДТП на автодороге Р-22 «Каспий» в Волгоградской области выросло до 20 человек, из них шестеро — дети. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Волгоградской области

ДТП произошло рано утром 7 августа. Маршрутный автобус Астрахань — Москва столкнулся с грузовиком. Авария произошла в Михайловском районе Волгоградской области.

«Один человек погиб, 20 пострадали, в том числе шесть детей», — заявил губернатор.

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Пострадавших доставили в Михайловскую центральную районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь. Среди пассажиров, получивших травмы разной степени тяжести, семь жителей Астраханской области.

Бабушкин также выразил искренние соболезнования родным погибшего.

Как ранее сообщало ИА Регнум, предварительно, утром 7 августа на автодороге Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. В МВД по региону сообщили о гибели водителя автобуса.

Накануне Армавирский межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими в Краснодарском крае. В результате аварии погибли водитель автомобиля и малолетний пассажир.