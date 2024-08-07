Нижний Тагил, Свердловская область, 7 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Трём сотрудникам газовой службы «Газэкс» предъявили обвинения по уголовному делу о взрыве газа и обрушении подъездов в жилом доме в Нижнем Тагиле. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

Донат Сорокин/ТАСС

«В Свердловской области по уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации следователей, скопление газовоздушной смеси и её последующее воспламенение, что привело к обрушению части многоквартирного жилого дома, произошло из-за ненадлежащего технического обслуживания обвиняемыми оборудования в здании.

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства трагического инцидента, а также собирать и закреплять доказательственную базу.

Как сообщало ИА Регнум, утром 1 августа в Нижнем Тагиле после взрыва газа обрушились квартиры в двух подъездах жилого дома. В результате этого погибли десять человек, 26 пострадали и ещё 16 удалось спасти.

СК России возбудил уголовное дело по этому факту. Сотрудники правоохранительных органов 6 августа задержали трёх работников газовой службы «Газэкс», которая занималась обслуживанием дома.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев доложил об инциденте президенту РФ Владимиру Путину. Губернатор региона уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.