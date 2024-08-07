Москва, 7 августа, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Московский суд приговорил администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 6,5 годам колонии за фейки о российской армии, сообщили 7 августа в пресс-службе столичной прокуратуры.

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«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил 36-летнего жителя столицы Андрея Куршина к 6 годам 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Куршина признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России, совершенное по мотивам политической ненависти»).

По данным следствия, с августа 2022 года по январь 2023 года он публиковал в администрируемом им канале ложную информацию о действиях российской армии в ходе СВО.

Суд также на четыре года лишил Куршина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Как передавало ИА Регнум, Куршина задержали на Ленинградском вокзале в столице в августе 2023 года. Отмечалось, что он был сотрудником одного из научно-технических центров и имел вторую форму допуска к государственной тайне. На допросе он признал свою вину и сотрудничал со следствием.

В августе этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Дмитрия Колезева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 7,5 года колонии за фейки о российских военных. Ему также запретили заниматься журналистской деятельностью на три года.