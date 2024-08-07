Москва, 7 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по автомобилю с военными номерами в Очакове, при ударе мог погибнуть офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 7 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров», — сообщил он в Telegram-канале.

Удар с помощью FPV-дрона нанесли в начале восьмого утра, уточнил координатор николаевского подполья.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам ВСУ в Очакове.

Как сообщало 7 августа ИА Регнум, Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ в составе свыше 400 человек в Сумской области. По его словам, военные также поразили склад ВСУ с боеприпасами.

Подполье сообщило, что ВСУ планируют строить аэродромы для американских истребителей F-16 в Одесской области. Аэродромы реконструируют в городе Измаиле и в районе села Лиманское Белгород-Днестровского района.