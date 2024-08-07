Москва, 7 августа, 2024, 10:29 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд оставил генерала Ивана Попова под домашним арестом, сообщили 7 августа «Известия».

Михаил Климентьев/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов

Мера пресечения в отношении Попова продлится до 11 октября.

Как передавало ИА Регнум, Попова устраивала сама мера пресечения, он планировал оспорить лишь её продление. Адвокат генерала Сергей Буйновский утверждал, что суд первой инстанции самостоятельно установил такой срок, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Генерала задержали в начале мая в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). Суд 17 мая отправил его под арест, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.

Следствие 4 июля предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 15 июля его по ходатайству следствия перевели под домашний арест до 11 октября.