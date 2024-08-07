В результате ДТП с автобусом под Волгоградом госпитализированы 11 человек
Волгоград, 7 августа, 2024, 10:37 — ИА Регнум. После столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области были госпитализированы 11 человек, сообщил 7 августа RT со ссылкой на Михайловскую центральную районную больницу.
«Доставлены в больницу 15 человек. 11 человек госпитализированы», — приводятся слова представителя медучреждения.
Среди госпитализированных детей нет.
Как передавало ИА Регнум, авария произошла 7 августа в 04:16 мск на 783-м км автодороги Р-22 «Каспий». По предварительным данным, грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. В ГУ МВД по региону сообщили о гибели водителя автобуса.
Накануне Армавирским межрайонным следственным отделом СУ СК было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими в Краснодарском крае. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и малолетний пассажир.