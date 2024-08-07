Москва, 7 августа, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Гитлеровская Германия планировала нанести удар по СССР атомной бомбой летом 1945 года. Подтверждающие эти исторические факты архивные документы Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала 7 августа на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

ФСБ разместила цифровые копии сообщений начальника оперсектора НКВД Берлина генерал-майора Алексея Сиднева, адресованных заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову от 14 сентября 1945 года. Также был обнародован протокол допроса группенфюрера СА Вернера Вехтера (начальника штаба главного управления пропаганды НСДАП).

Вехтер на допросах рассказал о разработке нацистской Германией новых видов вооружений, в том числе ядерной бомбы, а также ракеты «ФАУ-2» и бомбардировщиков дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-промышленные центры СССР на Урале и в Средней Азии. Эти самолёты разработали в Германии в 1944 году.

«Я пришёл к выводу, что германским министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году», — заявил Вехтер на допросе.

Он уточнил, что нацистская Германия планировала сбросить атомные бомбы на СССР в июне 1945 года.

Архивные документа ФСБ опубликована к 79-й годовщине атомной бомбардировки США японских городов Хиросимы и Нагасаки.

На Хиросиму США сбросили ядерную бомбу 6 августа 1945 года, на Нагасаки — 9 августа. В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек. В концу 1945 года в Хиросиме число погибших — 166 тысяч человек, в Нагасаки — 80 тысяч человек. Эта атака США стала первым в истории случаем применения ядерного оружия против мирных городов.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии годовщины со дня нападения нацистской Германии на СССР ФСБ опубликовала ранее засекреченные документы, касающиеся покушения на главу Третьего рейха Адольфа Гитлера за год до окончания Великой Отечественной войны. Убить его планировали высокопоставленные офицеры вермахта.

В ставке фюрера «Вольфсшанце» 20 июля 1944 года взорвалась заложенная заговорщиками бомба. Это произошло во время совещания. Гитлер не погиб, заговор провалился, участников покушения казнили. Отмечается, что у Гитлера был нервный шок, после которого у него усилилась дрожь в руках.