Москва, 7 августа, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Преследование властями Эстонии сотрудничавшей с российскими СМИ журналистки Светланы Бурцевой является очередной «политической заказухой», заявила 7 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о России <…> токсичный фон», — заявила дипломат.

Захарова указала на то, что преследованием журналистки власти Эстонии нарушили заявленные принципы, которым они якобы привержены. По словам официального представителя МИД, подобная политика нацелена на то, чтобы создать у людей понимание, что за не вписывающуюся в нарратив Запада работу журналисты могут поплатиться свободой и жизнью.

Как ранее сообщало ИА Регнум, власти Эстонии предъявили обвинения в госизмене и нарушении санкций гражданке Эстонии Бурцевой. Рассмотрение дела по существу начнут с 1 ноября. В частности, журналистку обвиняют в том, что она под псевдонимом опубликовала книгу «Гибридная война за мир», содержание которой якобы принижает Эстонскую Республику и направлено на раскол эстонского общества. Журналистка готовила материалы для портала Baltnews.