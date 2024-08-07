Владивосток, 7 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры опубликовала кадры с места крушения легкомоторного самолёта в Приморском крае.

Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

На снимках и видео в Telegram-канале ведомства видны обломки воздушного судна в лесистой местности, поваленные деревья, разбросанные вещи туристов и тело одного из погибших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907150" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Место крушения легкомоторного самолета Bristell RGRA-5500G в Приморском крае

По факту авиапроисшествия прокуратура организовала проверку.

«Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению и осуществлению аварийно-спасательной операции», ― сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Как сообщало ИА Регнум, частный легкомоторный самолёт Bristell RGRA-5500G пропал с радаров в Приморском крае 6 августа. Он следовал по маршруту посадочная площадка «Пушистый» (Сахалинская область) — посадочная площадка «Новороссия» (Приморский край). Связь с воздушным судном пропала в 30 км от «Новороссии» в районе Лысой горы в 08:11 мск.

В самолёте находились мужчина и женщина — авиапутешественники из Омска. Telegram-канал «112» со ссылкой на диспетчера воинской части ПВО сообщил, что воздушное судно на Серебряном перевале попало в густой туман и рухнуло на Лысой горе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи самолёта. По предварительным данным, связь с воздушным судном пропала днём 6 августа в районе Лысой горы на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморья. На борту, помимо пилота, был один пассажир.

В правительстве региона 7 августа сообщили, что пропавший самолёт Bristell RGRA-5500G обнаружили разбитым. Его нашли в 2 км от населённого пункта Стеклянуха. Пилот и пассажир самолёта погибли.