Нагасаки, Япония, 7 августа, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов Америки в Японии Рам Эммануэль не будет посещать мемориальную церемонию, посвящённую памяти жертв атомной бомбардировки, которая пройдёт в Нагасаки. Об этом 7 августа сообщила японская газета Asahi.

AP/TASS Монумент Статуя мира в мемориальном парке в Нагасаки, построенном в память об атомной бомбардировке города 9 августа 1945 года

«Стало известно, что посол США в Японии Эммануэль не будет присутствовать на мемориальной церемонии мира, которая состоится в городе Нагасаки 9 августа», — говорится в публикации.

Уточняется, что посол Великобритании в Японии Джулия Логботтом также не будет присутствовать на мемориальной церемонии из-за того, что власти Нагасаки не пригласили на неё посла Израиля.

По информации издания, вначале посол США планировал прибыть на мероприятие в Нагасаки, однако затем принял решение этого не делать по той же причине, по которой там не будет посла Британии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида не упомянул США в ходе траурной церемонии, посвящённой памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы. При этом глава японского правительства вновь обвинил России в том, что она якобы угрожает применением ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», однако это не так. Глава государства также призвал не доводить даже до угрозы использования ядерного оружия. При этом российский лидер напомнил, что США были единственной в истории человечества страной, которая применила ядерное оружие.