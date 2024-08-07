Вашингтон, 7 августа, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки усилят своё военное присутствие в Блжневосточном регионе путём переброски туда крейсеров с эсминцами и дополнительной авиации. Об этом 6 августа сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии, запись которой опубликовали на сайте Госдепа.

US Navy/Global Look Press

«Мы остаёмся готовыми к развёртываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнёрам или интересам», — заявил он.

По словам главы Пентагона, такое решение было принято на фоне нарастания эскалации на Ближнем Востоке, ответственным за которую он считает Иран.

Вашингтон позднее в августе отправит в Ближневосточный регион новые эсминцы и ракетные крейсеры с системами противовоздушной обороны, а также развернёт эскадрилью истребителей. При этом ударную группу флота ВМС США во главе с авианосцем Theodore Roosevelt сменит группа авианосца Abraham Lincoln, уточнил Остин.

Как сообщало ИА Регнум, Остин 3 августа распорядился сменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt на группу USS Abraham Lincoln. Днём ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Тегерана дать ответ на гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

Ранее американские СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании. При этом главнокомандующий армии Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Тель-Авив «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.