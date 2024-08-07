Симферополь, 7 августа, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Понятие «ждун», так в Крыму и новых российских регионах называют тех, кто ждёт прихода Вооружённых сил Украины и украинской власти, дискредитируя при этом Россию, необходимо закрепить на законодательном уровне. С таким предложением выступил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Владимир Гердо/ТАСС

Он пояснил, что такие меры позволят более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением.

«Помимо административного и уголовного преследования, злостных «ждунов» нужно лишать российского гражданства, а возможно, и выдворять из страны», ― процитировала главу миссии Lenta.ru.

Смирнов добавил, что Крымская межнациональная миссия готова инициировать обсуждение этого вопроса в публичной плоскости.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, что делать с «ждунами», которые, получив российские паспорта, продолжают ждать украинскую армию, заявил, что вредителей России, которые притаились в Новороссии и Донбассе, надо изобличать, а после отправлять на перевоспитание в Сибирь.

При этом политик выразил уверенность в том, что тех, кто действительно ждёт прихода украинских танков, «там не так много». Зампред Совбеза отметил, что в новых российских регионах есть люди, которые не определились, на чьей они стороне.