Вашингтон, 7 августа, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» Израиля может не справиться с атакой со стороны Ирана. Об этом 6 августа написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ariel Schalit/AP/TASS

По информации издания, «Железный купол» даёт Израилю возможность эффективно противодействовать ракетам малой дальности и обеспечивать безопасность населённых пунктов от атак палестинского движения ХАМАС, однако у Ирана и ливанского движения «Хезболла» возможности намного выше.

Уточняется, что Иран обладает дронами и баллистическими ракетами, которые «Железный купол» не способен сбивать, а у «Хезболлы» есть десятки тысяч ракет, в том числе высокоточных, запуск которых приведёт к перегрузке израильской системы ПРО.

В статье отмечается, что для противодействия атаке Ирана США и Израиль создали более масштабную систему противовоздушной обороны (ПВО), задействовав в ней Военно-воздушные силы (ВВС) США, Израиля и других государств, а также радиолокационные системы стран. Работу этой системы координирует в основном Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля по дому в Тегеране нанесли удар, в результате которого погиб глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве ответа на эти действия.

Израильская газета The Jerusalem Post 5 августа сообщила, что Иран передал через Венгрию данные израильскому руководству о планах атаковать еврейское государство. По словам главы израильского МИД Исраэля Каца, он узнал об этом от венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

Агентство Reuters 6 августа со ссылкой на иранские источники написало, что президент России Владимир Путин попросил Хаменеи сдержанно отреагировать на гибель главы политбюро ХАМАС, к которой может быть причастен Израиль. Отмечается, что это сообщение передал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в Тегеран.