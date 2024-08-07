Киев, 7 августа, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Украинский пилот с позывным Мунфиш считает американский истребитель F-16 очень весёлым самолётом для полётов.

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v/Global Look Press

«Это действительно очень весёлый самолёт для полётов», — заявил он на видеозаписи, которую 7 августа опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети X.

По словам украинского лётчика, он не считает истребитель МиГ, который пилотировал до этого, очень скучным, однако американский самолёт является более поворотливым.

Как передавало ИА Регнум, издание The Economist 4 августа сообщило о передаче Киеву первых десяти истребителей F-16. Уточнялось, что до конца нынешнего года украинские войска должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года у Киева их должно быть 79.

Бывший заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий 6 августа заявил, что поставленные Киеву F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне украинского конфликта в пользу ВСУ. По его словам, в этом случае мог бы сыграть роль фактор неожиданности, однако этого не произошло.

Позднее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ собираются строить и реконструировать аэродромы в районе города Измаила в Одесской области для F-16. По его словам, ранее асфальтобетонный завод в пригороде Одессы мог получить заказ на производство асфальта для аэродромов.