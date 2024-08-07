Курская область противостоит атакам украинских нацистов — 895-й день СВО
Смирнов: Курская область противостоит атакам украинских нацистов — 895-й день СВО
Новый, 895-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Курской области, на границе с которой, по словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, идут бои. Сегодня, 7 августа, он известил, что медицинские учреждения пополняют запас донорской крови.
«В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», — подчеркнул глава региона в Telegram-канале, призвав курян не оставаться равнодушными и сдать кровь в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.
Накануне вечером, 6 августа, Алексей Смирнов поведал о напряжённой обстановке в регионе в связи с попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу.
«Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населённых пунктов либо в администрацию Курской области — мы всем придём на помощь», — подчёркивал Смирнов. Он также указывал на появление множества недостоверной информации и просил соблюдать информационную безопасность — доверять только официальным каналам связи.
Тем временем в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.
По словам воронежского губернатора Александра Гусева, при падении дрон повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стёкла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили, пояснил глава Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет.
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