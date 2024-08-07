Новый, 895-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием из Курской области, на границе с которой, по словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, идут бои. Сегодня, 7 августа, он известил, что медицинские учреждения пополняют запас донорской крови.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В течение последних суток наш регион героически противостоит атакам украинских нацистов. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», — подчеркнул глава региона в Telegram-канале, призвав курян не оставаться равнодушными и сдать кровь в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.

Накануне вечером, 6 августа, Алексей Смирнов поведал о напряжённой обстановке в регионе в связи с попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу.

«Прошу не создавать панику, обращаться за помощью в администрации своих населённых пунктов либо в администрацию Курской области — мы всем придём на помощь», — подчёркивал Смирнов. Он также указывал на появление множества недостоверной информации и просил соблюдать информационную безопасность — доверять только официальным каналам связи.

Тем временем в Минобороны сообщили, что в ночь на 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — в Воронежской области и два — над Ростовской областью.

По словам воронежского губернатора Александра Гусева, при падении дрон повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стёкла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили, пояснил глава Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.