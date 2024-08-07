Париж, 7 августа, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Кубинец Михаин Лопес Нуньес стал первым в истории пятикратным чемпионом Олимпийских игр в греко-римской борьбе, сообщается на сайте всемирных соревнований.

Wu Wei/XinHua/Global Look Press Михаин Лопес Нуньес

Очередной победой кубинского спортсмена закончился бой на Олимпиаде, где атлет выступал против чилийца Акосту Фернандеса. Финальный поединок в весовой категории до 130 кг завершился со счётом 6:0.

После боя 41-летний Лопес заявил, что завершает карьеру. Кубинец удостаивался золотых медалей Олимпиад начиная с 2008 года. Единственное поражение на ОИ он потерпел в поединке против российского борца Хасана Бароева в четвертьфинале Летних игр, которые проходили в Афинах в 2004 году.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа американская спортсменка Кэти Ледеки выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем и завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере на Играх в Париже. Она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной среди женщин.

5 августа легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил мировой рекорд по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Париже. С третей попытки он прыгнул на высоту 6,26 метра.